ВИДЕО. Как Месси оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов против Реала

27 апреля 2011 года мадридский «Реал» принимал каталонскую «Барселону» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Матч закончился победой гостей, оба гола «сине-гранатовых» забил Лионель Месси. Второе взятие ворот стало яркой демонстрацией невероятного таланта аргентинского форварда.
Через неделю ответная встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1, а в финале «Барса» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).
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⏪ В этот день в 2011-м:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 27, 2020
⚽️⚽️ Лео Месси делает дубль в полуфинальном матче #ЛигаЧемпионов с "Реалом" 👏👏👏 pic.twitter.com/A5TdDsbfXT
Источник — Sport.ua
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