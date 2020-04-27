Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

В дебютном матче Свитолина сразится против румынки Сораны Кырсти. Встреча начнется не ранее 18:30 по Киеву.

Напомним, теннисистки сыграют в игру «Tennis World Tour» на PlayStation 4. Формат матчей трехсетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.

В группе Свитолиной также оказались Виктория Азаренко и Йоханна Конта. В плей-офф выйдут две лучшие теннисистки из квартета.

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.