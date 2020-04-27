Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.
В дебютном матче Свитолина сразится против румынки Сораны Кырсти. Встреча начнется не ранее 18:30 по Киеву.
Напомним, теннисистки сыграют в игру «Tennis World Tour» на PlayStation 4. Формат матчей трехсетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.
В группе Свитолиной также оказались Виктория Азаренко и Йоханна Конта. В плей-офф выйдут две лучшие теннисистки из квартета.
Онлайн-трансляция будет доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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