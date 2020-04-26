Футбол станет другим. Нельзя будет касаться соперника во время угловых

В ассоциации врачей Испании считают, что футбол больше не будет прежним

  • 26.04.2020 22:51
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Футбол станет другим. Нельзя будет касаться соперника во время угловых
© El Pais. Рафаэль Рамос

Рафаэль Рамос, возглавляющий испанскую ассоциацию врачей футбольных клубов, рассказал, что может измениться в испанском футболе, когда возобновится Ла Лига, прерванная в связи с пандемией коронавируса:

«При всем уважении к решениям Ла Лиги, на данный момент нам непонятно, как будут выглядеть правила при возобновлении футбола. Когда можно будет делать переход от тренировок к соревнованиям – самое большое неизвестное на сегодняшний момент.

Мы обеспокоены не только вирусом. Футболисты не соревновались в течение восьми недель, и не у всех была возможность физически работать. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы восстановить кондиции, избегая травм. Необходимо увеличить время подготовки, чтобы риски были минимальными. 

Все материалы, которые используются, включая мяч и газон, должны быть стерилизованы до матча, в перерыве и после игры. Мяч, который вы не знаете, может заразить при ударе в лицо. Но стерильный мяч, катящийся по стерилизованной поверхности, практически не сможет.

Футбол, как бы мы ни хотели, никогда не будет прежним. Вначале у игроков не будет контактов, как раньше. Они будут играть в другой футбол.  Например, при угловых футболисты не должны касаться друг друга».

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Источник — El Pais

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