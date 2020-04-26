Гонсало ИГУАИН: «Я хотел завершить карьеру, но мама мне запретила»

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал, что 6 лет назад мог завершить карьеру после чемпионата мира 2014, в котором аргентинцы проиграли немцам:

«Я не выходил на улицу из страха перед тем, что могут сказать людей. Я играл в лучших лигах, лучших командах, в трех финалах – на чемпионате мира и двух Кубках Америки. Но я избавился от этого страха. Почему я должен беспокоиться о том, что они говорят? Когда я начал понимать это, я начал выходить и спокойнее жить.

Да, это правда, мы не достигли цели. Но не потерпели фиаско. Добиться трех финалов не является провалом. Кто мечтал сыграть в финал и не смог этого сделать, тоже провалился? Это сильное слово, но те, кто их говорит, не понимает этого.

Промах в финале ЧМ-2014 с Германией? Это был неожиданный шанс. Я должен был забивать, но, к сожалению, не смог это сделать. Я принял первое решение, что пришло в голову, и я не знаю, наверно сделал бы то же самое сегодня.

После того чемпионата мира я был близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Я собирался перестать играть, но мама сказала – нет, продолжай. Если бы не это, я бы бросил футбол. Она сказала мне, что не позволит мне оставить то, что я люблю».