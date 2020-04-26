Стало известно, когда пройдет финал Кубка Франции между ПСЖ и Сент-Этьеном

Футбольный сезон во Франции, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен двумя финалами национальных кубков.

Финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном» может пройти 13 или 20 июня, а финал Кубка лиги между «ПСЖ» и «Лионом» состоится тремя днями позже.

Дата возобновления чемпионата пока неизвестна, но ведутся предварительные переговоры о старте 17 июня.