Стало известно, когда пройдет финал Кубка Франции между ПСЖ и Сент-Этьеном

Футбольный сезон во Франции, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен двумя финалами национальных кубков.
Финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном» может пройти 13 или 20 июня, а финал Кубка лиги между «ПСЖ» и «Лионом» состоится тремя днями позже.
Дата возобновления чемпионата пока неизвестна, но ведутся предварительные переговоры о старте 17 июня.
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Источник — ESPN
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