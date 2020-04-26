Стало известно имя преемника Семина в Локомотиве

Московский клуб возглавит сербский тренер Марко Николич

  • 26.04.2020 20:29
  • 410 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно имя преемника Семина в Локомотиве
© ФК Локомотив Москва. Юрий Семин

Будущим летом на посту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина сменит Марко Николич.

40-летний сербский специалист уже подписал с московским клубом контракт на два года с опцией продления. Николич станет главным тренером «Локомотива» с 1-го июля. Если сезон РПЛ, приостановленный после 22-х туров из-за пандемии коронавируса, решат доиграть, в это же время может состояться и его дебют в российском футболе.

Также сообщается, что помощниками Николича в «Локомотиве» будут его постоянные ассистенты Радое Смилянич и Горан Басара.

Последним местом работы Николича был венгерский «Фехервар», из которого он ушел в ноябре прошлого года. В сезоне 2017/2018 он привел команду к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне 2016/2017 Марко тренировал «Партизан», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

Контракт 72-летнего Семина с «Локомотивом» истекает ближайшим летом.

Семин тренировал киевское «Динамо» с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности