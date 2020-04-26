Стало известно имя преемника Семина в Локомотиве

Будущим летом на посту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина сменит Марко Николич.

40-летний сербский специалист уже подписал с московским клубом контракт на два года с опцией продления. Николич станет главным тренером «Локомотива» с 1-го июля. Если сезон РПЛ, приостановленный после 22-х туров из-за пандемии коронавируса, решат доиграть, в это же время может состояться и его дебют в российском футболе.

Также сообщается, что помощниками Николича в «Локомотиве» будут его постоянные ассистенты Радое Смилянич и Горан Басара.

Последним местом работы Николича был венгерский «Фехервар», из которого он ушел в ноябре прошлого года. В сезоне 2017/2018 он привел команду к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне 2016/2017 Марко тренировал «Партизан», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

Контракт 72-летнего Семина с «Локомотивом» истекает ближайшим летом.

Семин тренировал киевское «Динамо» с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.