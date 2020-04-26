ФОТО. Что в чашке у Тайсона?

32-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продолжает соблюдать карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тайсон опубликовал свое свежее фото в Instagram с чашкой в руке, никак его не прокомментировав. Остается загадкой, какой именно напиток пьет футболист.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.