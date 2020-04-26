ФОТО. Что в чашке у Тайсона?

Полузащитник «Шахтера» ждет окончания карантина

  • 26.04.2020 19:48
  • 663 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Что в чашке у Тайсона?
© Instagram. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продолжает соблюдать карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тайсон опубликовал свое свежее фото в Instagram с чашкой в руке, никак его не прокомментировав. Остается загадкой, какой именно напиток пьет футболист.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌞🙏🙌💡👴🏾..!!

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 20:37
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 20:12
    Слезы
    крокодильи?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.04.2020 20:35
    -2
    rus, 26.04.2020 20:34
    Мивина
    Овощи повсплывали
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.04.2020 20:34
    -2
    Мивина
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 20:26
    -3
    Дерьм какое-то зеленое, очевидно же)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 20:26
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 20:22
    Банально или нет.
    Но там слезы
    Ой ой ой .. р-разочарование..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 20:22
    -2
    AK_228, 26.04.2020 20:20
    Блин, ну ты то куда!? это же так банально
    Банально или нет.
    Но там слезы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 20:20
    -3
    Trasher311987, 26.04.2020 20:12
    Слезы
    Блин, ну ты то куда!? это же так банально
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 20:12
    -1
    Слезы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 20:37
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 20:12
    Слезы
    крокодильи?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.04.2020 20:26
    0
    Trasher311987, 26.04.2020 20:22
    Банально или нет.
    Но там слезы
    Ой ой ой .. р-разочарование..
    Ссылка
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