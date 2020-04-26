РЕБРОВ: «Две недели лежал в больнице, а Лобановский велел бегать Купера»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины поделился мнением о знаменитом тренере

  • 26.04.2020 19:37
  • 1733 просмотра
  • 4 комментария
РЕБРОВ: «Две недели лежал в больнице, а Лобановский велел бегать Купера»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

45-летний бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о своих взаимоотношениях с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Безусловно, Валерий Лобановский оставил в моей жизни ярчайший след, и я ему за многое благодарен. В тот момент, когда мы выступали под его руководством, команда демонстрировала очень прогрессивный футбол. Тренер всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципы, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда. Мне очень приятно, что Лобановский в любой ситуации мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и в отношении работоспособности в обороне. Каждый день при нем ты брал от футбола что-то новое — это была настоящая школа. На первом месте у нас всегда стояла дисциплина — на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее (улыбается).

Хотя был у меня и не очень приятный, как мне тогда казалось, случай. Я долгое время лежал в инфекционной больнице, переболел тяжелым заболеванием. Две недели с кровати не вставал! Приезжаю на базу, а Валерий Лобановский, убедившись в том, что я хорошо себя чувствую, говорит: «Ты не бежал Купера». Думал, он шутит, но когда ко мне подошел Алексей Михайличенко и сказал: «Поехали на стадион Динамо», понял, что все очень серьезно… Мы тогда вместе с Андреем Шевченко этот норматив сдавали. Дождь льет как из ведра, а мы с Шевой бежим такие счастливые (улыбается). Конечно, я был недоволен. Расстроился. Не понимал, как такое возможно и зачем это нужно. Хотя ни слова не сказал тренеру. Когда через три недели команда стартовала в Лиге чемпионов, и мы начали забивать голы, мое мнение, конечно же, поменялось сразу», — отметил Ребров.

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Источник — zbirna.com

(17 голосов)

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Комментарии
    Aer Bore
      Aer Bore, 26.04.2020 20:59
    0
    Darkness1984, 26.04.2020 20:56
    Пару лет назад я на спорт юа уже читал это вью
    Зашел тоже самое написать
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.04.2020 20:56
    +1
    Пару лет назад я на спорт юа уже читал это вью
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.04.2020 20:12
    +1
    С Лобановским спорить не было смысла. Таких сразу отправляли и подальше. Нужно было пахать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2020 19:56
    +1
    Я уже и не припомню когда я видел Реброва довольным и улыбающимся.
    Все время какой-то депресняк у него с настроением.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.04.2020 20:56
    +1
    Пару лет назад я на спорт юа уже читал это вью
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.04.2020 20:12
    +1
    С Лобановским спорить не было смысла. Таких сразу отправляли и подальше. Нужно было пахать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2020 19:56
    +1
    Я уже и не припомню когда я видел Реброва довольным и улыбающимся.
    Все время какой-то депресняк у него с настроением.
    Ссылка
    Aer Bore
      Aer Bore, 26.04.2020 20:59
    0
    Darkness1984, 26.04.2020 20:56
    Пару лет назад я на спорт юа уже читал это вью
    Зашел тоже самое написать
    Ссылка
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