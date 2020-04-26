РЕБРОВ: «Две недели лежал в больнице, а Лобановский велел бегать Купера»

45-летний бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о своих взаимоотношениях с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Безусловно, Валерий Лобановский оставил в моей жизни ярчайший след, и я ему за многое благодарен. В тот момент, когда мы выступали под его руководством, команда демонстрировала очень прогрессивный футбол. Тренер всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципы, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда. Мне очень приятно, что Лобановский в любой ситуации мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и в отношении работоспособности в обороне. Каждый день при нем ты брал от футбола что-то новое — это была настоящая школа. На первом месте у нас всегда стояла дисциплина — на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее (улыбается).

Хотя был у меня и не очень приятный, как мне тогда казалось, случай. Я долгое время лежал в инфекционной больнице, переболел тяжелым заболеванием. Две недели с кровати не вставал! Приезжаю на базу, а Валерий Лобановский, убедившись в том, что я хорошо себя чувствую, говорит: «Ты не бежал Купера». Думал, он шутит, но когда ко мне подошел Алексей Михайличенко и сказал: «Поехали на стадион Динамо», понял, что все очень серьезно… Мы тогда вместе с Андреем Шевченко этот норматив сдавали. Дождь льет как из ведра, а мы с Шевой бежим такие счастливые (улыбается). Конечно, я был недоволен. Расстроился. Не понимал, как такое возможно и зачем это нужно. Хотя ни слова не сказал тренеру. Когда через три недели команда стартовала в Лиге чемпионов, и мы начали забивать голы, мое мнение, конечно же, поменялось сразу», — отметил Ребров.