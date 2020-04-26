Ислочь выиграла у Витебска и вышла на второе место в чемпионате Беларуси

26 апреля в Беларуси состоялся последний матч 6-го тура национального чемпионата. В поединке между командами «Ислочь» и «Витебск» зафиксирована победа хозяев поля со счетом 2:0.

В матче приняли участие двое украинцев. У хозяев поля на 87-й минуте на поле вышел защитник Александр Папуш, а в составе гостей весь поединок отыграл хавбек Максим Каленчук. А вот Олег Карамушка у «Витебска» остался в запасе.

«Ислочь» вышла на 2-е место в турнирной таблице (12 очков), а «Витебск» занимает 5-ю позицию (10 баллов).

Чемпионат Беларуси. 6-й тур

«Ислочь» – «Витебск» – 2:0

Голы: Комаровский, 37 (пен), Янсане, 55.

Турнирная таблица