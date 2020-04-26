Сергей НАГОРНЯК: «Чемпионат Украины возобновится в конце мая — начале июня»

Первенство стоит доиграть без зрителей, считает специалист

  • 26.04.2020 19:15
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Сергей НАГОРНЯК: «Чемпионат Украины возобновится в конце мая — начале июня»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о том, чего стоит ждать от чемпионата Украины в условиях карантина.

«Когда возобновится чемпионат Украины? Думаю, в конце мая или начале июня. Мы видим, что тренеры команды держат все под контролем — игроки тренируются, пусть и индивидуально. Футболисты поддерживают физическое состояние, да, нет игрового тонуса, но такие обстоятельства. Полагаю, у команд будет две-три недели на подготовку до возобновление первенства.

Считаю, что чемпионат нужно доиграть без зрителей. Будут трансляции по ТВ, болельщики смогут все увидеть. Хочется, чтобы все решилось в борьбе на футбольном поле. Поэтому, повторюсь, мое мнение: первенство должно быть доиграно без зрителей, чтобы все было по спортивному принципу», — отметил Нагорняк.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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