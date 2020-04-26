ФОТО. Влада Седан получила в подарок шикарный букет

Влада Седан, невеста 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, получила в подарок великолепный букет мелких роз.

Влада никак не прокомментировала, от кого получила такой подарок. Впрочем, вариантов здесь не так уж много.

Александр и Влада соблюдают карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.