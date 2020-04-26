ФОТО. Влада Седан получила в подарок шикарный букет

Невеста Александра Зинченко не скучает на карантине

  • 26.04.2020 19:01
  • 1032 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Влада Седан получила в подарок шикарный букет
© Instagram. Влада Седан

Влада Седан, невеста 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, получила в подарок великолепный букет мелких роз.

Влада никак не прокомментировала, от кого получила такой подарок. Впрочем, вариантов здесь не так уж много.

Александр и Влада соблюдают карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙌🏼

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 26.04.2020 19:28
    -1
    Спорт.юа, срочная новость, Седан только что покакала в туалете, быстро на сайт выкладывайте!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 19:25
    -1
    Важная новость, добавил в закладки.
    Ждем следующую, кто-то присунул ночью седан, кто бы это мог быть?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.04.2020 19:24
    -1
    keegan, 26.04.2020 19:18
    С..а,как это важно для спортивного сайта
    Згоден. Про седани треба взагалі на автосайтах писати
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 26.04.2020 19:23
    0
    keegan, 26.04.2020 19:18
    С..а,как это важно для спортивного сайта
    чувак, а просто може у них контент план є, а спорт новин нема, то треба якось заповнювати
    Ссылка
    keegan
      keegan, 26.04.2020 19:18
    +1
    С..а,как это важно для спортивного сайта
    Ссылка
    keegan
      keegan, 26.04.2020 19:18
    +1
    С..а,как это важно для спортивного сайта
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 26.04.2020 19:23
    0
    keegan, 26.04.2020 19:18
    С..а,как это важно для спортивного сайта
    чувак, а просто може у них контент план є, а спорт новин нема, то треба якось заповнювати
    Ссылка
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