Теннисный сезон не возобновится до 3-го августа

Профессиональные мужские и женские теннисные турниры не продолжатся с 13-го июля, как было заявлено ранее.
После проведения последних консультаций, теннисный сезон планируют возобновить не ранее 3-го августа.
Под угрозой оказалось проведение турниров в Вашингтоне, Монреале и Торонто.
Ранее теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник — Marca
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