Фонсека хочет заполучить в Рому защитника из Барселоны

В сферу интересов итальянской «Ромы» входит защитник испанской «Барселоны» Хуниор Фирпо.

Португальский наставник римского клуба Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий «Шахтер», хотел бы видеть футболиста в своей команде.

Сумма трансфера может составить 25 млн евро. При этом «Рому» может покинуть другой левый защитник Леонардо Спинаццола.

23-летний испанец Хуниор Фирпо в текущем сезоне за «Барселону» сыграл 17 матчей и забил 1 гол.