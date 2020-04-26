Фонсека хочет заполучить в Рому защитника из Барселоны

В сферу интересов итальянской «Ромы» входит защитник испанской «Барселоны» Хуниор Фирпо.
Португальский наставник римского клуба Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий «Шахтер», хотел бы видеть футболиста в своей команде.
Сумма трансфера может составить 25 млн евро. При этом «Рому» может покинуть другой левый защитник Леонардо Спинаццола.
23-летний испанец Хуниор Фирпо в текущем сезоне за «Барселону» сыграл 17 матчей и забил 1 гол.
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Источник — Sport.es
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