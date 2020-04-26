КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Роналду сразились верхом на козлах

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над длительным соперничеством 32-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и 35-летнего португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Любители футбола до сих пор ломают копья в попытках решить вопрос, кто же из них лучший в мире.
Момани изобразил Месси и Роналду сражающимися верхом на козлах в некоем подобии рыцарского турнира. Дело в том, что английская аббревиатура GOAT — Greatest of All Time (лучший за все времена — прим. ред.) повторяет слово goat (козел — прим. ред.).
«Лионель Месси против Криштиану Роналду. Битва «козлов». Кто победит?», — прокомментировал Момани свою работу.
Источник — Instagram
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