КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Роналду сразились верхом на козлах

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над длительным соперничеством 32-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и 35-летнего португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Любители футбола до сих пор ломают копья в попытках решить вопрос, кто же из них лучший в мире.

Момани изобразил Месси и Роналду сражающимися верхом на козлах в некоем подобии рыцарского турнира. Дело в том, что английская аббревиатура GOAT — Greatest of All Time (лучший за все времена — прим. ред.) повторяет слово goat (козел — прим. ред.).

«Лионель Месси против Криштиану Роналду. Битва «козлов». Кто победит?», — прокомментировал Момани свою работу.