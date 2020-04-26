Бавария вспомнила, как праздновала чемпионство в последние годы

Мюнхенский клуб в твиттере опубликовал видео с подборкой празднований чемпионств в последние годы.
В «Баварии», которая выигрывала Бундеслигу последние семь лет подряд, приурочили видео к дню пшеничного пива, которым игроки традиционно обливаются, празднуя завоевания Серебряной Салатницы.
Zum Tag des deutschen Bieres schauen wir besonders gerne auf unsere besten Weißbierduschen zurück! 😄🍻 #WirProstenZuhause pic.twitter.com/ecAeS6B6jH— FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2020
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Источник — Sport.ua
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