Георгий БУЩАН: «Холодильник почти пустой»

Вратарь «Динамо» рассказал о своей жизни на карантине

  • 26.04.2020 17:16
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Георгий БУЩАН: «Холодильник почти пустой»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как проводит время на карантине.

- Жора, сильно скучаешь по футболу?
- Конечно, его очень не хватает.

- Чем занимаешься во время карантина?
- Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.

- Соблюдаешь меры индивидуальной защиты от вируса?
- Конечно, на улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж — это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.

- Часто заглядываешь в холодильник?
- Часто. Но он почти пустой (смеется).

- Не набрал лишний вес?
- В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.

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Источник — ФК Динамо Киев

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