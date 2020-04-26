Георгий БУЩАН: «Холодильник почти пустой»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как проводит время на карантине.
- Жора, сильно скучаешь по футболу?
- Конечно, его очень не хватает.
- Чем занимаешься во время карантина?
- Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.
- Соблюдаешь меры индивидуальной защиты от вируса?
- Конечно, на улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж — это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.
- Часто заглядываешь в холодильник?
- Часто. Но он почти пустой (смеется).
- Не набрал лишний вес?
- В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.