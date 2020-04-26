Георгий БУЩАН: «Холодильник почти пустой»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как проводит время на карантине.

- Жора, сильно скучаешь по футболу?

- Конечно, его очень не хватает.

- Чем занимаешься во время карантина?

- Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.

- Соблюдаешь меры индивидуальной защиты от вируса?

- Конечно, на улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж — это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.

- Часто заглядываешь в холодильник?

- Часто. Но он почти пустой (смеется).

- Не набрал лишний вес?

- В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.