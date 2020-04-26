ФОТО. Ибрагимович — самый дорогой ветеран в мире

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович считается самым дорогим футболистом 1981-го года рождения в мире.
Ориентировочная стоимость Златана оценивается в €2,8 миллиона. В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
На втором месте в списке 38-летний Хоакин из испанского «Бетиса» (€1,6 миллиона).
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