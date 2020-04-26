Кибератлет Муха стал победителем Dynamo Kyiv Friendly Cup

Второе место занял Денис Кузык, «бронза» у Кирилла Попова

  • 26.04.2020 15:18
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
Кибератлет Муха стал победителем Dynamo Kyiv Friendly Cup
© ФК Динамо Киев

В финале турнира Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20 сошлись защитник молодежной команды «Динамо» Денис Кузык и профессиональный киберфутболист Виталий Муха.

Победитель соревнования определялся по итогам забитых и пропущенных мячей в двух матчах. В первой игре Виталий Муха, игравший командой «Динамо» Киев, победил «Ливерпуль», которым управлял Денис Кузык (3:1). Во втором противостоянии киберспортсмен закрепил свой успех, одолев Кузыка с результом 5:2 и став чемпионом первого динамовского турнира по FIFA 20 — Dynamo Kyiv Friendly Cup!

Состоялся также матч за третье место, в котором Кирилл Попов переиграл Дениса Попова.

Кроме упомянутых динамовцев, в групповом этапе турнира принимали участие Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Бенито и Владимир Бражко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 26.04.2020 16:17
    -2
    Forever_young_13, 26.04.2020 16:14
    Сурок просто обязан поощрить Муху хотя-бы картонной грамотой и повесить в музее на доску почёта за активное продвижения бренда шубной помойки
    У Динамо хоть музей есть, в отличии от ржаво-сепарской помойки
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.04.2020 16:14
    -2
    Сурок просто обязан поощрить Муху хотя-бы картонной грамотой и повесить в музее на доску почёта за активное продвижения бренда шубной помойки
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
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