Кибератлет Муха стал победителем Dynamo Kyiv Friendly Cup

В финале турнира Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20 сошлись защитник молодежной команды «Динамо» Денис Кузык и профессиональный киберфутболист Виталий Муха.

Победитель соревнования определялся по итогам забитых и пропущенных мячей в двух матчах. В первой игре Виталий Муха, игравший командой «Динамо» Киев, победил «Ливерпуль», которым управлял Денис Кузык (3:1). Во втором противостоянии киберспортсмен закрепил свой успех, одолев Кузыка с результом 5:2 и став чемпионом первого динамовского турнира по FIFA 20 — Dynamo Kyiv Friendly Cup!

Состоялся также матч за третье место, в котором Кирилл Попов переиграл Дениса Попова.

Кроме упомянутых динамовцев, в групповом этапе турнира принимали участие Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Бенито и Владимир Бражко.