Заря отказалась пойти навстречу Крузейро за долги по Виллиану Гомесу

Руководство «Крузейро» экстренными темпами пытается урегулировать вопрос с выплатой долгов по ряду прежних сделок, дедлайн по которым установлен на конец мая.

Общая сумма, которую «Крузейро» обязан выплатить, чтобы не нарваться на санкции ФИФА, составляет порядка 3,5 миллионов евро. Из них 1,5 миллиона евро бразильский клуб должен «Заре» за трансфер Виллиана Гомеса летом 2014 года.

В настоящий момент у «Крузейро» есть время до 31 мая, чтобы закрыть долги, в том числе и перед «Зарей», однако украинский клуб отказался пойти на рассрочку по выплату задолженности, о чем бразильская сторона несколько раз запрашивала в последние недели.

Отмечается, что боссы «Крузейро» имеют несколько вариантов того, как выйти из ситуации. Одним из них является заем в банке для расчета по долгам перед кредиторами, не соглашающимися на отсрочку.

Интересно, что в «Крузейро» Виллиан Гомес перешел из «Металлиста», но впоследствии харьковский клуб, очевидно, переуступил долг луганчанам. Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в общении с прессой в минувшем году не пожелал раскрывать детали того, как «Крузейро» оказался должен луганчанам за трансфер игрока «Металлиста», но признал факт существования задолженности в 1,5 миллиона евро со стороны бразильцев.

С января 2017 года Виллиан Гомес выступает за «Палмейрас». Нынешний контракт 33-летнего футболиста с этим клубом рассчитан до конца следующего года.