ВИДЕО. 99-летний ветеран спел гимн Ливерпуля и возглавил музыкальные чарты

99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил музыкальные чарты Великобритании с кавером на песню You’ll Never Walk Alone.

Мур спел песню вместе с певцом Майклом Боллом и хором государственной службы здравоохранения, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. На данный момент композицию купили 82 тысячи раз, сингл стал самым продаваемым в нынешнем году.

«Мои внуки не могут поверить, что я в топ-чарт!», – сказал Мур.

Ранее Том Мур устраивал благотворительный марафон к столетию и собрал 31 миллион миллион евро для работников медицины.

Напомним, песня You’ll Never Walk Alone – гимн футбольной команды «Ливерпуль».