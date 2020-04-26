ВИДЕО. 99-летний ветеран спел гимн Ливерпуля и возглавил музыкальные чарты

Том Мур собирает деньги на борьбу с коронавирусом

  • 26.04.2020 11:13
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 99-летний ветеран спел гимн Ливерпуля и возглавил музыкальные чарты
© news.yahoo.com. Том Мур

99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил музыкальные чарты Великобритании с кавером на песню You’ll Never Walk Alone.

Мур спел песню вместе с певцом Майклом Боллом и хором государственной службы здравоохранения, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. На данный момент композицию купили 82 тысячи раз, сингл стал самым продаваемым в нынешнем году.

«Мои внуки не могут поверить, что я в топ-чарт!», – сказал Мур.

Ранее Том Мур устраивал благотворительный марафон к столетию и собрал 31 миллион миллион евро для работников медицины.

Напомним, песня You’ll Never Walk Alone – гимн футбольной команды «Ливерпуль».

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Источник — Yahoo Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 26.04.2020 11:50
    0
    Супер ! Видно,як нація цінує своїх ветеранів.І як ветерани навіть в такому віці хочуть бути корисними своїй державі,бо горді за неї.Не то що за парєбрікам.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 26.04.2020 11:50
    0
    Супер ! Видно,як нація цінує своїх ветеранів.І як ветерани навіть в такому віці хочуть бути корисними своїй державі,бо горді за неї.Не то що за парєбрікам.
    Ссылка
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