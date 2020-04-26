ВИДЕО. 99-летний ветеран спел гимн Ливерпуля и возглавил музыкальные чарты

99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил музыкальные чарты Великобритании с кавером на песню You’ll Never Walk Alone.
Мур спел песню вместе с певцом Майклом Боллом и хором государственной службы здравоохранения, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. На данный момент композицию купили 82 тысячи раз, сингл стал самым продаваемым в нынешнем году.
«Мои внуки не могут поверить, что я в топ-чарт!», – сказал Мур.
Ранее Том Мур устраивал благотворительный марафон к столетию и собрал 31 миллион миллион евро для работников медицины.
Напомним, песня You’ll Never Walk Alone – гимн футбольной команды «Ливерпуль».
Источник — Yahoo Sports
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