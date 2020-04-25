Тренер Динамо Брест: «По наказанию Хачериди будем что-то предпринимать»

Вероятно, клуб будет обжаловать наказание

  • 25.04.2020 22:52
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Тренер Динамо Брест: «По наказанию Хачериди будем что-то предпринимать»
© twitter.com/dynamobrest

Украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди получил 5-матчевую дисквалификацию, а наставник команды Сергей Ковальчук после поражения от «Шахтера» Солигорск рассказал, что клуб нацелен обжаловать решение.

– Сегодня не было Кики, не было Хачериди. Отсутствие этих игроков сказалось на результате?

– Думаю, любой тренер не хочет менять центральную зону защиты. Игроков, которые играют постоянно. Они чувствуют друг друга. У нас Саша несколько игр не играл, а про Олега Веретило я говорю, что это не его профильная позиция. Максим Витус с повреждением вышел. Понятно, что это сыграло. Однозначно, не в нашу пользу. Конечно, у «Шахтера» тоже свои проблемы. Но я к ребятам в принципе претензий не имею. Как смогли сыграли на этих позициях.

– Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей. Будете обжаловать решение? Насколько это жесткое наказание?

– Мы разговаривали с руководством клуба. Какие-то действия будут предприниматься.

– 14-е место в чемпионате после шести туров. Это как вообще для чемпиона?

– Неприятно. Понятно, что все команды теряют очки. Старт очень важен. Потеряли много очков. Понятно, что это не катастрофично. Три очка до первого места или четыре. Может, завтра чуть больше будет. Но все в наших руках. Неприятно местоположение в таблице, но не критично.

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Источник — Трибуна

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