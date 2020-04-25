Игрок Монпелье помещен в искусственную кому из-за коронавируса

Ранее полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь 23-летнего хавбека протекает в очень тяжелой форме. Сначала его перевели в реанимацию, а теперь поместили в искусственную кому.

Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра:

«В пятницу в больнице проверили, сможет ли Жуниор дышать самостоятельно, но в итоге пришлось поместить его в искусственную кому. Сейчас врачи говорят, что его состояние стабильно, то есть ни лучше, но и, к счастью, не хуже. Остается надеяться на лучшее».

В нынешнем сезоне Самбия провел за «Монпелье» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.