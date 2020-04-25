Игрок Монпелье помещен в искусственную кому из-за коронавируса

Жуниор Самбия находится в тяжелом состоянии

  • 25.04.2020 18:07
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Игрок Монпелье помещен в искусственную кому из-за коронавируса
© instagram.com/bayanho_jr

Ранее полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь 23-летнего хавбека протекает в очень тяжелой форме. Сначала его перевели в реанимацию, а теперь поместили в искусственную кому.

Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра:

«В пятницу в больнице проверили, сможет ли Жуниор дышать самостоятельно, но в итоге пришлось поместить его в искусственную кому. Сейчас врачи говорят, что его состояние стабильно, то есть ни лучше, но и, к счастью, не хуже. Остается надеяться на лучшее».

В нынешнем сезоне Самбия провел за «Монпелье» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Источник — L'Equipe

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