Георгий БУЩАН: «После карантина нужны сборы»

Вратарь «Динамо» считает, что командам нужно время

  • 25.04.2020 18:31
  • 114 просмотров
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «После карантина нужны сборы»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан уверен, что после завершения карантина команда нужно будет дать время провести сборы, чтобы подготовиться к официальным матчам.

- С кем-то из партнеров по команде видишься?

- Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.

- Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?

- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.

- Как скоро после разрешения проводить матчи чемпионата команды будут готовы играть?

- Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.04.2020 19:00
    0
    Я приезжаю на базу, мне ВСТАВЛЯЮТ в жопу GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных из ЖОПЫ данных присылают анализ за неделю.....
    ——————————————————-
    Опять откровения петушиные пошли . Только ты как обычно ошибки допустил.
    Ты не на базу приезжаешь , а на трассу , и не тренеры у тебя а сутенеры , и не анализы , а учёт твоих клиентов ....
    Смотрю у тебя сутенеры люди продвинутые своих шалав GPS датчиком оснастили
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.04.2020 18:46
    -1
    - Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?
    - У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. Я приезжаю на базу, мне ВСТАВЛЯЮТ в жопу GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных из ЖОПЫ данных присылают анализ за неделю.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.04.2020 19:00
    0
    Я приезжаю на базу, мне ВСТАВЛЯЮТ в жопу GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных из ЖОПЫ данных присылают анализ за неделю.....
    ——————————————————-
    Опять откровения петушиные пошли . Только ты как обычно ошибки допустил.
    Ты не на базу приезжаешь , а на трассу , и не тренеры у тебя а сутенеры , и не анализы , а учёт твоих клиентов ....
    Смотрю у тебя сутенеры люди продвинутые своих шалав GPS датчиком оснастили
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности