Георгий БУЩАН: «После карантина нужны сборы»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан уверен, что после завершения карантина команда нужно будет дать время провести сборы, чтобы подготовиться к официальным матчам.

- С кем-то из партнеров по команде видишься?

- Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.

- Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?

- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.

- Как скоро после разрешения проводить матчи чемпионата команды будут готовы играть?

- Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи.