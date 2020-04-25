Георгий БУЩАН: «После карантина нужны сборы»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан уверен, что после завершения карантина команда нужно будет дать время провести сборы, чтобы подготовиться к официальным матчам.
- С кем-то из партнеров по команде видишься?
- Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.
- Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?
- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.
- Как скоро после разрешения проводить матчи чемпионата команды будут готовы играть?
- Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
——————————————————-
Опять откровения петушиные пошли . Только ты как обычно ошибки допустил.
Ты не на базу приезжаешь , а на трассу , и не тренеры у тебя а сутенеры , и не анализы , а учёт твоих клиентов ....
Смотрю у тебя сутенеры люди продвинутые своих шалав GPS датчиком оснастили
- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. Я приезжаю на базу, мне ВСТАВЛЯЮТ в жопу GPS-датчик . Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных из ЖОПЫ данных присылают анализ за неделю.
——————————————————-
Опять откровения петушиные пошли . Только ты как обычно ошибки допустил.
Ты не на базу приезжаешь , а на трассу , и не тренеры у тебя а сутенеры , и не анализы , а учёт твоих клиентов ....
Смотрю у тебя сутенеры люди продвинутые своих шалав GPS датчиком оснастили
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.