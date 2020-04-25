ВИДЕО. УЕФА поздравил Гусева с днем рождения

Сегодня, 25 апреля, легенда «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев празднует свой 37-й день рождения.

УЕФА поздравил Гусева с днем рождения и предложил вспомнить его гол в ворота «Манчестер Сити» в Лиге Европы в 2011 году: