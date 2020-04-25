ВИДЕО. УЕФА поздравил Гусева с днем рождения

Легенде «Динамо» исполнилось 37 лет

  • 25.04.2020 17:50
  • 1037 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. УЕФА поздравил Гусева с днем рождения
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Сегодня, 25 апреля, легенда «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев празднует свой 37-й день рождения.

УЕФА поздравил Гусева с днем рождения и предложил вспомнить его гол в ворота «Манчестер Сити» в Лиге Европы в 2011 году:

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Источник — Twitter

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 25.04.2020 18:01
    +5
    Гусев был из тех футболистов Динамо, которого даже болельщики Шахтера уважали! С днюхой, Олег Анатольевич!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 25.04.2020 18:01
    +5
    Гусев был из тех футболистов Динамо, которого даже болельщики Шахтера уважали! С днюхой, Олег Анатольевич!
    Ссылка
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