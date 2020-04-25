ВИДЕО. УЕФА поздравил Гусева с днем рождения

Сегодня, 25 апреля, легенда «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев празднует свой 37-й день рождения.
УЕФА поздравил Гусева с днем рождения и предложил вспомнить его гол в ворота «Манчестер Сити» в Лиге Европы в 2011 году:
Поздравляем легенду киевского "Динамо" Олега Гусева с днем рождения! 🎂— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 25, 2020
И смотрим его гол в победном матче с "Манчестер Сити" в 2011 году ✌@DynamoKyiv | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/xqlEqEmuf2
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Источник — Twitter
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