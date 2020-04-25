Александр КАРАВАЕВ: «До запрета выезжали погулять и в парк, и в лес»

Хавбек «Динамо» – о том, как проводит карантин

  • 25.04.2020 16:47
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Александр КАРАВАЕВ: «До запрета выезжали погулять и в парк, и в лес»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал, чем занимается во время карантина.

– Саша, матчи чемпионата какой страны сейчас смотришь - Беларуси, Таджикистана или Бурунди? 
– Конечно, Беларуси. Они и ближе, и там много знакомых футболистов сейчас играет, тех, с кем я играл. Там сейчас работает тренер, под руководством которого я работал на протяжении пяти лет (Юрий Вернидуб). Приятно наблюдать знакомые лица, друзей. Всегда интересно смотреть футбол, когда ты кого-то знаешь лично, следишь за успехами в его карьере.

– Тренироваться без мяча в диковинку?
– Да, но мы все равно стараемся работать с мячом, когда приезжаем на базу, даже в одиночку или вдвоем. Стараемся разнообразить беговую работу, «побаловаться» с мячом, давать друг другу передачки, сыграть в теннисбол один на один. Это минимальная работа с мячом, но это все что мы можем пока делать в данной ситуации. 

– Какие у тебя главные правила поведения на время карантина?
– Первое - это когда прихожу домой с улицы - ничего не трогать и сразу тщательно помыть руки. А то, что брал с собой - телефон, ключи - обработать дезинфектором. Конечно, все это я делал и раньше, но сейчас стал больше уделять этому внимание. Конечно же, одеваю маску, когда иду в место массового скопления людей, тот же супермаркет за едой. 

– Появились ли у тебя какие-то новые хобби за время отсутствия футбола?
– Как такового хобби нет. Все время провожу вместе с семьей, находим разные занятия. То с ребенком из пластилина что-то лепим, то решаем взрослые головоломки с женой, играем в слова. В общем, это игры на логику, мышление, чтобы не было скучно. Не просто поиграть с целью убить время, а чтобы реально было интересно. У нас взгляды во всем совпадают, поэтому мы хорошо проводим время вместе и даже не замечаем, как оно пролетает. 

– Как часто выходишь на улицу?
– Сейчас уже редко, а до того как ввели запрет на прогулки в парках, мы выезжали погулять и в парк, и в лес. Потому что свежим воздухом дышать необходимо, хотя бы час в день. Сейчас выходим на прогулки реже, но когда хорошая погода, все равно стараемся выехать. 

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Источник — ФК Динамо Киев

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