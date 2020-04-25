Моуриньо хочет видеть Менье в Тоттенхэме

Наставник общался с бельгийцем по телефону

  • 25.04.2020 15:34
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Моуриньо хочет видеть Менье в Тоттенхэме
© Global Look Press. Томас Менье

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заинтересован в переходе защитника ПСЖ Тома Менье.

Сообщается, что Моуриньо позвонил бельгийцу, чтобы убедить его играть за лондонский клуб в следующем сезоне. 

28-летний Менье перешел в «ПСЖ» в 2016 году из «Брюгге» за 7 миллионов евро. С тех пор правый защитник провел в составе парижан 128 матчей, забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу.

Однако в этом сезоне игрок сборной Бельгии принял участие лишь в 16 из 27 сыгранных на данный момент матчей Лиги 1.

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Источник — L'Equipe

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