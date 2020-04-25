Челси продлил контракт с Жиру

Контракт Оливье Жиру с «Челси» истекал в конце сезона, после чего он мог покинуть клуб в статусе свободного агента.
Многие клубы во главе с «Интером» проявляли интерес к французскому форварду.
Однако «Челси» воспользовался опцией в контракте Жиру и продлил соглашение еще на сезон – до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Жиру получает крайне мало игровой практики в «Челси». На его счету всего 9 матчей в АПЛ, в которых он забил 2 гола.
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Источник — L'Equipe
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