Заря хочет подписать Андриевского

Луганская «Заря» зимой интересовалась полузащитником «Динамо» Александром Андриевским. Однако осуществить трансфер не удалось.

Не исключено, что луганский клуб попытается вернуть Андриевского и предстоящим летом.

Андриевский уже выступал за «Зарю» на правах аренды в 2017-2018 годах. Суммарно он провел за луганский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

В нынешнем сезоне Андриевский практически не получает игровой практики в «Динамо». На его счету всего 4 матча за первую команду киевлян во всех турнирах.