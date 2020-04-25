Заря хочет подписать Андриевского

Луганский клуб уже пытался вернуть хавбека зимой

  • 25.04.2020 14:52
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
Заря хочет подписать Андриевского
© Dynamomania.com. Александр Андриевский

Луганская «Заря» зимой интересовалась полузащитником «Динамо» Александром Андриевским. Однако осуществить трансфер не удалось.

Не исключено, что луганский клуб попытается вернуть Андриевского и предстоящим летом.

Андриевский уже выступал за «Зарю» на правах аренды в 2017-2018 годах. Суммарно он провел за луганский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

В нынешнем сезоне Андриевский практически не получает игровой практики в «Динамо». На его счету всего 4 матча за первую команду киевлян во всех турнирах.

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Источник — Динамомания

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Комментарии
    fanseka
    online
      fanseka, 25.04.2020 15:56
    0
    Бесполезный и бестолковый игрок. Что для ДК, что для Зари - что показывает статистика
    Ссылка
    fanseka
    online
      fanseka, 25.04.2020 15:56
    0
    Бесполезный и бестолковый игрок. Что для ДК, что для Зари - что показывает статистика
    Ссылка
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