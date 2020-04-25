Заря хочет подписать Андриевского

Луганская «Заря» зимой интересовалась полузащитником «Динамо» Александром Андриевским. Однако осуществить трансфер не удалось.
Не исключено, что луганский клуб попытается вернуть Андриевского и предстоящим летом.
Андриевский уже выступал за «Зарю» на правах аренды в 2017-2018 годах. Суммарно он провел за луганский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
В нынешнем сезоне Андриевский практически не получает игровой практики в «Динамо». На его счету всего 4 матча за первую команду киевлян во всех турнирах.
Источник — Динамомания
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