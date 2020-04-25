ВИДЕО. Футболисты Баварии против шлема виртуальной реальности

В этом видео предлагаем вашему вниманию занимательный челлендж с участием футболистов Баварии. Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Свен Ульрайх и Джошуа Киммих будут по очереди надевать шлем виртуальной реальности и бороться со страхом высоты. Посмотрим как игроки справятся с этим VR челленджем.

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