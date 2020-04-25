ФОТО. В Беларуси на матче Смолевичи - Динамо на поле прорывалась кошка

В матче 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Смолевичами» и «Динамо» Минск произошел курьезный случай.
Во время матча на поле дважды пыталась пробраться кошка. Судья не остановил игру, поскольку она прошлась вдоль бровки, а потом покинула газон. Во второй раз кошка также была возле поля и наблюдала за игрой у бровки.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.