ФОТО. В Беларуси на матче Смолевичи - Динамо на поле прорывалась кошка

Белорусский футбол интересен даже животным

  • 25.04.2020 09:30
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. В Беларуси на матче Смолевичи - Динамо на поле прорывалась кошка

В матче 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Смолевичами» и «Динамо» Минск произошел курьезный случай.

Во время матча на поле дважды пыталась пробраться кошка. Судья не остановил игру, поскольку она прошлась вдоль бровки, а потом покинула газон. Во второй раз кошка также была возле поля и наблюдала за игрой у бровки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 25.04.2020 09:45
    0
    Смотрел, так это футбол был?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 25.04.2020 09:45
    0
    Смотрел, так это футбол был?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности