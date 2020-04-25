ФОТО. Роналду просит никогда не забывать, откуда ты родом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию в соцсети Instagram. 35-летний португалец сделал фото на фоне плаката с изображением Мадейры, его родного острова.

Роналду, который уже больше месяца находится на Мадейре, подписал фото: «Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом».