Бывший нидерландский футболист умер от коронавируса

75-летний футболист Хенк Овергур выступал за «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхап»

  • 24.04.2020 23:39
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Бывший нидерландский футболист умер от коронавируса
© Wikimedia. Йоп Дорнбош и Хенк Овергур (1976)

Из-за коронавирусной болезни умер 75-летний нидерландский футболист Хенк Овергур.

Он родился в 1944 году в Гендрингене и играл на позиции левого защитника. Хенк выступал за команды «Гоу Эхед Иглс» (1963–1965) и «Де Графсхап» (1965–1979). С последним клубом он выиграл Tweede Divisie (1968–69).

Его прозвали Де Каппер (парикмахер), потому что он родом из семьи представителей этой профессии. Овергур умер 23 апреля 2020 года от COVID-19 в Амстердаме, в возрасте 75 лет.

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