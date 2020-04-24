Бывший нидерландский футболист умер от коронавируса

Из-за коронавирусной болезни умер 75-летний нидерландский футболист Хенк Овергур.

Он родился в 1944 году в Гендрингене и играл на позиции левого защитника. Хенк выступал за команды «Гоу Эхед Иглс» (1963–1965) и «Де Графсхап» (1965–1979). С последним клубом он выиграл Tweede Divisie (1968–69).

Его прозвали Де Каппер (парикмахер), потому что он родом из семьи представителей этой профессии. Овергур умер 23 апреля 2020 года от COVID-19 в Амстердаме, в возрасте 75 лет.