ВИДЕО. Подруга Роналду шокировала фанатов своей тренировкой

Джорджина Родригес опубликовала новые видеофрагменты в соцсети Instagram

  • 24.04.2020 23:23
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Подруга Роналду шокировала фанатов своей тренировкой
© Instagram

Джорджина Родригес опубликовала новые видеофрагменты в соцсети Instagram, шокировав читателей.

Невеста португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовала видео домашней тренировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma. @aloyoga 👗 #workout #fitness

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 25.04.2020 00:01
    0
    Молодец
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2020 00:01
    0
    Молодец
    Ссылка
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