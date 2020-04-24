ВИДЕО. Подруга Роналду шокировала фанатов своей тренировкой

Джорджина Родригес опубликовала новые видеофрагменты в соцсети Instagram, шокировав читателей.
Невеста португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовала видео домашней тренировки.
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Источник — Sport.ua
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