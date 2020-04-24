Неман разгромил Энергетик-БГУ, забив сопернику три безответных гола

24 апреля в Беларуси состоялся матч 6-го тура национального чемпионата. В поединке между командами «Неман» и «Энергетик-БГУ» победили хозяева поля со счетом 3:0.

Первый гол забил игрок сборной Армении Гегам Кадимян, у которого есть украинский паспорт после длительного выступления за клубы УПЛ. Затем два мяча в ворота гостей отправил полузащитник Павел Забелин.

Чемпионат Беларуси. 6-й тур.

«Неман» – «Энергетик-БГУ» – 3:0

Голы: Кадимян, 66, Забелин, 72, 82.