ФОТО. Ордец рассказал, как сильно скучает по российскому чемпионату

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился тремя фотографиями в соцсети Instargam.
Бывший футболист донецкого «Шахтера» написал, что скучает по матчам чемпионата России и с нетерпением ждет его возобновления.
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Источник — Instagram
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Усик-Ломаченко-Православие-СССР
Газаев-сборная СССР-Ракицкий-Ордец
Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-Ломаченко
Усик-Ломаченко-Православие-СССР
Газаев-сборная СССР-Ракицкий-Ордец
Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-Ломаченко
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