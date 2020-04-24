ФОТО. Ордец рассказал, как сильно скучает по российскому чемпионату

Бывший футболист «Шахтера» поделился фотографиями в соцсети Instagram

  • 24.04.2020 21:41
  • 1522 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Ордец рассказал, как сильно скучает по российскому чемпионату
© Instargram. Иван Ордец

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился тремя фотографиями в соцсети Instargam.

Бывший футболист донецкого «Шахтера» написал, что скучает по матчам чемпионата России и с нетерпением ждет его возобновления.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 22:49
    0
    Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-СССР-Морозюк
    Усик-Ломаченко-Православие-СССР
    Газаев-сборная СССР-Ракицкий-Ордец
    Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-Ломаченко
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 22:49
    0
    Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-СССР-Морозюк
    Усик-Ломаченко-Православие-СССР
    Газаев-сборная СССР-Ракицкий-Ордец
    Ракицкий-Ордец-Усик-Алиев-Ломаченко
    Ссылка
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