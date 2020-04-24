Богдан ЛЕДНЕВ: Не вижу причин для сокращения зарплат футболистов в Украине

В «Заре» пока таких разговоров нет

  • 24.04.2020 20:53
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Богдан ЛЕДНЕВ: Не вижу причин для сокращения зарплат футболистов в Украине
© zarya-lugansk.com

Полузащитник «Зари» Богдан Леднев не думает, что украинским футболистам стоит снижать зарплаты из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Об этом игрок сказал в интервью «Футбольному формату».

- Сейчас актуальная тема – сокращение зарплат. В «Заре» что-то слышно об этом?

– Не знаю. Еще нам ничего не объявляли. Не было разговоров, нам ничего не говорили.

- В Европе футболисты говорят, что готовы сократить на 20%. Вы бы пошли на такое?

– Считаю, там люди получают по 20 млн в год, им нет смысла. В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы пойти и сказать это самим.

В Европе деньги идут от трансляций, билетов. В Украине это не главный вид заработка у клубов. Не вижу причины, почему в Украине должны сокращать зарплаты в футболе, – сказал Леднев.

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Источник — Трибуна

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