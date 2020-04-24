УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов в рамках борьбы с кризисом

ФИФА объявила о том, что каждый из 211 членов организации, в том числе УАФ, в ближайшее время получит по 500 тысяч долларов в рамках программы помощи по борьбе с пандемией коронавируса.
Ожидается, что деньги начнут приходить в течение ближайших дней.
Кроме того, обычные платежи в рамках различных программ ФИФА, которые стандартно положены федерациям по итогам года, будут разосланы раньше времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Reuters
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.