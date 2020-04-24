УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов в рамках борьбы с кризисом

ФИФА объявила о том, что каждый из 211 членов организации, в том числе УАФ, в ближайшее время получит по 500 тысяч долларов в рамках программы помощи по борьбе с пандемией коронавируса.

Ожидается, что деньги начнут приходить в течение ближайших дней.

Кроме того, обычные платежи в рамках различных программ ФИФА, которые стандартно положены федерациям по итогам года, будут разосланы раньше времени.