Чемпионат Беларуси. Динамо Минск без Кучука у поля добыло победу

В рамках 6-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск на выезде обыграло «Смолевичи» со счетом 3:1.

Этот матч был первым для нового тренера минчан Леонида Кучука, который не успел оформить документы, поэтому не находился у поля рядом с командой.

«Динамо» набрало 9 очков и до матчей конкурентов поднялось на 4-е место.

Чемпионат Беларуси по футболу. 6-й тур.

Смолевичи - Динамо Минск 1:3

Голы: Горопевшек, 73 (в свои ворота) - Бахар, 7, Шикавка, 40, 69