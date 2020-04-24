Чемпионат Беларуси. Динамо Минск без Кучука у поля добыло победу

В рамках 6-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск на выезде обыграло «Смолевичи» со счетом 3:1.
Этот матч был первым для нового тренера минчан Леонида Кучука, который не успел оформить документы, поэтому не находился у поля рядом с командой.
«Динамо» набрало 9 очков и до матчей конкурентов поднялось на 4-е место.
Чемпионат Беларуси по футболу. 6-й тур.
Смолевичи - Динамо Минск 1:3
Голы: Горопевшек, 73 (в свои ворота) - Бахар, 7, Шикавка, 40, 69
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Источник — Sport.ua
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