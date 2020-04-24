ВИДЕО. Как живет всеми забытый обладатель Золотого мяча Лука Модрич

В этом видео речь пойдет о роскошной жизни Луки Модрича из мадридского «Реала». Вы увидите настоящую жизнь Модрича, автомобиль футболиста, жену-агента, детей, познакомитесь с друзьями Модрича, узнаете о его хобби и конечно же о том, сколько зарабатывает Лука Модрич в «Реале».
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Источник — Sport.ua
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