ВИДЕО. Как живет всеми забытый обладатель Золотого мяча Лука Модрич

В этом видео речь пойдет о роскошной жизни Луки Модрича из мадридского «Реала». Вы увидите настоящую жизнь Модрича, автомобиль футболиста, жену-агента, детей, познакомитесь с друзьями Модрича, узнаете о его хобби и конечно же о том, сколько зарабатывает Лука Модрич в «Реале».