ВИДЕО. Драматичный матч Украина – Швеция 2011 года

В феврале 2011 года сборная Украины в рамках подготовки к домашнему Евро-2012 приняла участие в товарищеском турнире Cyprus Cup.
YouTube-канал УАФ предлагает вместе пересмотреть напряженный поединок против сборной Швеции на том турнире:
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Источник — YouTube
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