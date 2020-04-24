Барселона и Ювентус планируют обмен хавбеками

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» ведут переговоры по обмену центральными полузащитниками.
Сообщается, что в туринский клуб перейдет бразилец Артур Мело, а в обратном направлении направится боснийский хавбек Миралем Пьянич.
30-летний Пьянич, контракт которого рассчитан до 2023 года, хочет покинуть «Ювентус» из-за плохих отношений с главным тренером Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне на счету Пьянича 3 гола и 2 ассиста в 22 матчах Серии А.
Контракт 23-летнего Артура с «Барселоной» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне Примеры он забил три гола в 16 матчах.
Источник — Football-Italia
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