Барселона и Ювентус планируют обмен хавбеками

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» ведут переговоры по обмену центральными полузащитниками.

Сообщается, что в туринский клуб перейдет бразилец Артур Мело, а в обратном направлении направится боснийский хавбек Миралем Пьянич.

30-летний Пьянич, контракт которого рассчитан до 2023 года, хочет покинуть «Ювентус» из-за плохих отношений с главным тренером Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне на счету Пьянича 3 гола и 2 ассиста в 22 матчах Серии А.

Контракт 23-летнего Артура с «Барселоной» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне Примеры он забил три гола в 16 матчах.