Эммануэль АДЕБАЙОР: «Коронавирус? Не собираюсь делать пожертвований»

Экс-форвард «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать свои деньги на борьбу с коронавирусом в своей родной стране, Того:
«Меня сравнивают с Дрогба и Это’О, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам.
Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать.
Все так говорят, будто я принес коронавирус в Того… Я делаю то, что говорит мне мое сердце, а не люди вокруг».
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.