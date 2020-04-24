Эммануэль АДЕБАЙОР: «Коронавирус? Не собираюсь делать пожертвований»

Экс-форвард «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать свои деньги на борьбу с коронавирусом в своей родной стране, Того:

«Меня сравнивают с Дрогба и Это’О, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам.

Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать.

Все так говорят, будто я принес коронавирус в Того… Я делаю то, что говорит мне мое сердце, а не люди вокруг».