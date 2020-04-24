Эммануэль АДЕБАЙОР: «Коронавирус? Не собираюсь делать пожертвований»

Известный форвард безразличен к проблемам человечества

  • 24.04.2020 13:22
  • 1198 просмотров
  • 1 комментарий
Эммануэль АДЕБАЙОР: «Коронавирус? Не собираюсь делать пожертвований»
© instagram.com/e_adebayor

Экс-форвард «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать свои деньги на борьбу с коронавирусом в своей родной стране, Того:

«Меня сравнивают с Дрогба и Это’О, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам.

Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать.

Все так говорят, будто я принес коронавирус в Того… Я делаю то, что говорит мне мое сердце, а не люди вокруг».

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Источник — ESPN

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей
      Андрей , 24.04.2020 13:27
    +1
    "Я делаю то, что говорит мне мое сердце.." - а оно у тебя есть? Нищая страна, чуть ли не предпоследняя по всем экономическим показателем, с населением как в Киевской области уж точно бы не отказалась от помощи своего успешного "сына".
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 24.04.2020 13:27
    +1
    "Я делаю то, что говорит мне мое сердце.." - а оно у тебя есть? Нищая страна, чуть ли не предпоследняя по всем экономическим показателем, с населением как в Киевской области уж точно бы не отказалась от помощи своего успешного "сына".
    Ссылка
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