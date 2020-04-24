Шахтер хотел подписать парагвайского защитника Мареко

«Горняки» даже делали предложение о переходе, но сделка не состоялась

  • 24.04.2020 10:36
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Шахтер хотел подписать парагвайского защитника Мареко
© Twitter. Виктор Мареко

Центральный защитник Виктор Мареко, который с 2002 по 2012 год провел более двух сотен матчей за итальянский «Брешиа», заявил, что у него было предложение о переходе в донецкий «Шахтер».

«Насколько мне известно, был определенный интерес ко мне со стороны «Палермо» и «Ромы», если брать во внимание клубы из Италии. Также у меня были предложения и от других клубов Европы, например, от донецкого «Шахтера», но я счастлив, что остался в «Брешиа» на целых 9 лет», - заявил Мареко в эфире Radio Musica Television.

Отметим, что в настоящее время 36-летний Мареко продолжает карьеру на родине, выступая за «Индепендьенте» из Асунсьона.

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