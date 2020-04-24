ВИДЕО. Челлендж Федерера. Ожидание и реальность от 91-й ракетки мира

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин принял решение поучаствовать в челлендже от Роджера Федерера, но что-то пошло не так.
32-летний теннисист попытался понабивать стоя возле стенки, но реальность была слишком суровой, а ожидания не оправдались.
ВИДЕО. Как такое возможно? Федерер удивился, как исполнен его челлендж
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Источник — ATP Tour
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