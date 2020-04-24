Макро Девич объявил о завершении карьеры

Легенда «Металлиста» вскоре может стать тренером или агентом

  • 24.04.2020 07:55
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Макро Девич объявил о завершении карьеры
© ФК Вождовац. Марко Девич

Бывший форвард харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич признался, что завершит футбольную карьеру.

- Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. 

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

- Вы будете начинать карьеру тренера?
- Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.

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Источник — Футбол 1/2/3

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