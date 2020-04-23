«Дайте нам работать». Латвийские клубы протестуют против изоляции

Латвийские футбольные клубы записали обращение к властям государства, где выразили желание завершить изоляцию и приступить к работе.

В Латвии постепенно ослабляют карантин, и люди ряда профессий получили разрешение снова работать, однако спорт и футбол остались под запретом на неопределенное время.

«Дайте нам работать», - под таким лозунгом футболисты записали видео. При этом игроки готовы хотя бы тренироваться, но соблюдать все меры безопасности.

«Мы не просим и не требуем безответственности, — заключает в конце ролика самый результативный игрок сборной Латвии за всю ее историю и экс-игрок «Динамо» Марис Верпаковскис. — Мы осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы мы смогли работать, а дети - быть здоровыми. Мы считаем, что это адекватно и оправданно».