«Дайте нам работать». Латвийские клубы протестуют против изоляции

Игроки хотят вернуться к работе

  • 23.04.2020 18:35
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«Дайте нам работать». Латвийские клубы протестуют против изоляции
© F64

Латвийские футбольные клубы записали обращение к властям государства, где выразили желание завершить изоляцию и приступить к работе.

В Латвии постепенно ослабляют карантин, и люди ряда профессий получили разрешение снова работать, однако спорт и футбол остались под запретом на неопределенное время.

«Дайте нам работать», - под таким лозунгом футболисты записали видео. При этом игроки готовы хотя бы тренироваться, но соблюдать все меры безопасности.

«Мы не просим и не требуем безответственности, — заключает в конце ролика самый результативный игрок сборной Латвии за всю ее историю и экс-игрок «Динамо» Марис Верпаковскис. — Мы осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы мы смогли работать, а дети - быть здоровыми. Мы считаем, что это адекватно и оправданно».

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Источник — Delfi.lt

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