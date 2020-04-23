ВИДЕО. Артета – про возобновление сезона, Гвардиолу и самоизоляцию

На днях Микель Артета дал небольшое интервью. В нем он отвечал на вопросы болельщиков «Арсенала» и рассказал о тех кто больше всего повлиял на него и его карьеру. Конечно, же не обошел стороной таких известных футбольных личностей, как Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола, а также многих своих бывших одноклубников.
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Источник — Sport.ua
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