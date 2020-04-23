Ярмоленко и Вест Хэм не обсуждали возможность трансфера

Агент Вадим Шаблий утверждает, что Ярмоленко нацелен остаться в команде

  • 23.04.2020 18:15
  • 445 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко и Вест Хэм не обсуждали возможность трансфера
© twitter.com/westham

Слухи в британской прессе регулярно отправляют Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» в другую команду, однако агент игрока Вадим Шаблий утверждает, что никаких подобных разговоров не было.

«Не знаю, откуда берутся все эти новости, но мы, общаясь с клубом, ни разу не поднимали данную тему. И Андрею никто об этом не говорил. Сейчас он уже полностью здоров и, будучи максимально мотивированным, готовится к возобновлению чемпионата Англии».

«Думаю, Ярмоленко докажет и новому тренеру, и всем остальным, что он нужен «Вест Хэму». Для сборной Украины, уверен, это тоже очень важно», - сказал Шаблий.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 19:39
    0
    Ну то что Ярмола нацелен там быть то понятно, вопрос в том рассчитывает ли на него тренерский штаб, а вообще трудно поверить что в силу обстоятельств пшиком закончилась его карьера за границей как, собственно, и у коноплянки, хотя там конечно совсем иные причины
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2020 19:39
    0
    Ну то что Ярмола нацелен там быть то понятно, вопрос в том рассчитывает ли на него тренерский штаб, а вообще трудно поверить что в силу обстоятельств пшиком закончилась его карьера за границей как, собственно, и у коноплянки, хотя там конечно совсем иные причины
    Ссылка
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