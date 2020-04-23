Ярмоленко и Вест Хэм не обсуждали возможность трансфера

Слухи в британской прессе регулярно отправляют Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» в другую команду, однако агент игрока Вадим Шаблий утверждает, что никаких подобных разговоров не было.

«Не знаю, откуда берутся все эти новости, но мы, общаясь с клубом, ни разу не поднимали данную тему. И Андрею никто об этом не говорил. Сейчас он уже полностью здоров и, будучи максимально мотивированным, готовится к возобновлению чемпионата Англии».

«Думаю, Ярмоленко докажет и новому тренеру, и всем остальным, что он нужен «Вест Хэму». Для сборной Украины, уверен, это тоже очень важно», - сказал Шаблий.