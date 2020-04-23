Гарет Бэйл потратил более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл активно включился в борьбу с коронавирусом как у себя на родине, так и в Испании.
Игрок пожертвовал более 500 тысяч евро крупной больнице Кардиффа и Национальной службе охраны здоровья Уэльса, которые занимаются борьбой с коронавирусом.
Бэйл в обращении к работникам больницы поблагодарил их за труд и вспомнил, что родился именно в этом медицинском учреждении.
Еще 500 тысяч евро Бйэл пожертвовал мадридскому отделению службы охраны здоровья.
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Источник — The Guardian
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