Гарет Бэйл потратил более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Звезда «Реала» оказывает помощь в Испании и Уэльсе

  • 23.04.2020 16:47
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Гарет Бэйл потратил более миллиона евро на борьбу с коронавирусом
© AS

Вингер «Реала» Гарет Бэйл активно включился в борьбу с коронавирусом как у себя на родине, так и в Испании.

Игрок пожертвовал более 500 тысяч евро крупной больнице Кардиффа и Национальной службе охраны здоровья Уэльса, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

Бэйл в обращении к работникам больницы поблагодарил их за труд и вспомнил, что родился именно в этом медицинском учреждении.

Еще 500 тысяч евро Бйэл пожертвовал мадридскому отделению службы охраны здоровья.

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Источник — The Guardian

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