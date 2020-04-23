Гарет Бэйл потратил более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл активно включился в борьбу с коронавирусом как у себя на родине, так и в Испании.

Игрок пожертвовал более 500 тысяч евро крупной больнице Кардиффа и Национальной службе охраны здоровья Уэльса, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

Бэйл в обращении к работникам больницы поблагодарил их за труд и вспомнил, что родился именно в этом медицинском учреждении.

Еще 500 тысяч евро Бйэл пожертвовал мадридскому отделению службы охраны здоровья.