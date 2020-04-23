Президент УЕФА: «Рано думать о полной отмене сезона»

Александер Чеферин не думает, что в апреле уже стоит думать об отмене сезона

  • 23.04.2020 15:05
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Президент УЕФА: «Рано думать о полной отмене сезона»
© fourfourtwo.com

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что и национальные чемпионаты, и еврокубки еще можно доиграть, поэтому не стоит в апреле думать о полной отмене сезона.

«Рано считать, что мы не можем закончить сезон и стоит его полностью отменить. Влияние такого решения будет невероятным. Сейчас нужно ждать, пока мы не сможем играть».

«Мы рассматриваем много разных вариантов, но, конечно, будет сложно, если все это затянется до сентября или октября», - рассказал Чеферин.

Топ-чемпионаты Европы в основном рассчитывают возобновить сезон в июне-июле.

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Источник — Football-Italia

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